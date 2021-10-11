Джакарта, 11 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,7 зарегистрированы в районе индонезийского острова Сулавеси, сообщает 11 октября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

Эпицентр землетрясения находился в 161 км к юго-востоку от города Манадо, в котором проживают порядка 450 тыс. человек. Очаг сейсмических толчков, уточняют ученые, находился на глубине 40 км.

Угроза цунами не объявлялась.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, предыдущее землетрясение было отмечено в Индонезии 8 октября.