У острова Сулавеси в Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
Джакарта, 11 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,7 зарегистрированы в районе индонезийского острова Сулавеси, сообщает 11 октября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
UCL Mathematical & Physical Sciences
Землетрясение в Индонезии
Эпицентр землетрясения находился в 161 км к юго-востоку от города Манадо, в котором проживают порядка 450 тыс. человек. Очаг сейсмических толчков, уточняют ученые, находился на глубине 40 км.
Угроза цунами не объявлялась.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, предыдущее землетрясение было отмечено в Индонезии 8 октября.