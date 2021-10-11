Таллин, 11 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. От резкого скачка цен на электроэнергию и последующего за этим подорожания больше всего страдают малообеспеченные слои населения. Об этом вице-мэр Таллина Бетина Бешкина заявила в официальном обращении мэрии министру социальной защиты Сигне Рийсало.

Без электричества

Как сообщил эстонский портал stolitsa. ee, по мнению мэрии Таллина, нынешний прожиточный минимум не обеспечивает жителям Эстонии адекватный уровень жизни. Поэтому государство должно взвесить возможность в ближайшее время повысить ставки прожиточного минимума.

Сообщается, что размер нынешнего пособия был утвержден в 2019 году и составляет 150 евро на первого члена семьи, 120 на следующего и 180 евро на несовершеннолетних детей. Как отметила Бешкина, на одно только питание у жителя Эстонии, получающего пособие, уходит более 105 евро в месяц. Это значит, что на все остальные расходы — транспорт, услуги связи, лекарства, одежду — у получателя пособия остается всего 45 евро.

«Вряд ли на 105 евро можно полноценно питаться, не говоря уже о том, как распределить 45 евро на все остальное. С подорожанием электричества положение этих людей становится все хуже», — констатировала вице-мэр эстонской столицы.

Среди получателей пособия — семьи с детьми, в большей части которых только один родитель, пенсионеры, семьи, в которых есть люди с неполной трудоспособностью или потерявшие работу. В Таллине таки пособия получают 4 820 человек.