Ново-Огарево, Московская область, 11 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Через десять лет российские аграрии должны быть обеспечены не менее чем на 75% семенами отечественной селекии. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Тувы Тува

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«Определить перечень основных сельхозкультур и значение уровня самообеспеченности семенами российской селекции по каждом из таких культур, определить перечень основных видов сельхозживотных и значение уровня самообеспеченности в отношении племенного материала», — заявил Путин.

Президент также поручил провести анализ и «определить необходимые востребованные междисциплинарные направления исследования».

По его словам, в ходе реализации научно-технической программы развития сельского хозяйства уже выведены новые сорта наиболее важных сельскохозяйственных культур, предложены комплексные технологические решения.

«В горизонте десятилетия не менее чем на 75% обеспечить аграриев семенами отечественной селекции», — указал президент.