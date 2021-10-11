Красногорск, 11 октября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Программа социальной газификации в Подмосковье реализуется с опережением графика. Об этом 11 октября заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Чиновник отметил, что в 2021 году в рамках реализации программы газ будет проведен в дома 77 тыс. жителей более чем 1,1 тыс. населенных пунктов Подмосковья.

«Мы идем с опережением программы. По итогам третьего квартала у нас должно было быть 50 населенных пунктов, а мы полностью подключили 273. И сегодня по октябрю мы имеем 4707 подключений», — сказал вице-губернатор.