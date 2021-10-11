Вашингтон, 11 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Американская актриса Кристина Риччи и парикмахер Марк Хэмптон связали себя узами брака. Об этом 11 октября пишет издание Е!

Цитата из кф Семейка Аддамс. реж. Барри Зонненфельд 1991. США Кристина Риччи в роли Уэнзди Аддамс

Как отмечает издание, актриса и её супруг не раскрыли подробностей свадьбы. Риччи лишь поделилась снимком в социальных сетях, который подписала: «Мистер и миссис».

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2021 года Кристина Риччи сообщила о своей беременности. Для артистки ребёнок станет вторым — она воспитывает сына от первого брака.