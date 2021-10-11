Карши, Узбекистан, 11 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Кашкадарьинской области Узбекистана в течении пяти лет планируется создать 400 тысяч рабочих мест, сообщает 11 октября пресс-служба президента Узбекистана.

Галина Чармадова Александр Николаев. Портрет молодого узбека. 1923

«Для этого необходимо развивать предпринимательство и эффективно использовать инфраструктуру крупных предприятий», — говорится в сообщении.

В частности, на территории области планируется открыть 75 новых малых промышленных зон рядом с крупными предприятиями и создать 25 тысяч постоянных рабочих мест.

«Еще десять тысяч рабочих мест позволит создать организация промышленного технопарка на 120 гектарах недалеко от аэропорта города Карши», — отмечает пресс-служба.