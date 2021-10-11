Москва, 11 октября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. «Новые люди» выдвинули Владислава Даванкова на пост вице-спикера Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом сообщил глава «Новых людей» Алексей Нечаев по итогам собрания фракции.

Фотографии пресс-службы партии «Новые люди» Алексей Нечаев

«Сегодня мы сформировали пятую фракцию в Госдуме, этого не было 15 лет. Очень рады, что в Думе больше фракций, больше позиций», — сказал Нечаев.

Он также сообщил о кадровых решениях.

Сам Нечаев возглавит фракцию, его заместителями по фракции станут Сардана Авксентьева и Владислав Даванков.

«Владислава выдвинули на позицию заместителя председателя Государственной думы», — сообщил также Нечаев.

Первое заседание Госдумы VIII созыва состоится 12 октября.

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