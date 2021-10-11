Сыктывкар, 11 октября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Следователи Коми выясняют обстоятельства гибели четырехлетней девочки — ее тело было обнаружено в озере накануне, 10 октября.

В воде

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Республике Коми, девочка гуляла на берегу водоема в компании подруг пяти и шести лет. В какой-то момент младшая решила спуститься к воде по мосткам, поскользнулась и упала в воду. Помочь выбраться ей из воды дети не смогли. Тело ребенка было обнаружено в пяти метрах от места происшествия. По факту произошедшего организована проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, на Байкале инструктор по дайвингу угробил туриста.