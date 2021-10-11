Красногорск, 11 октября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Программу социальной ипотеки для подмосковных медработников следует расширить. С такой инициативой 11 октября выступила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Чиновница отметила, что в 2021 года обеспечить жильем по принципу: государство покупает, а сотрудник лишь выплачивает проценты по ипотеки, планируется 160 медицинских работников. Однако этого, по её мнению, все же недостаточно.

«Я бы хотела предложить увеличение программы социальной ипотеки для медицинских работников», — заявила Стригункова.