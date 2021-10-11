Ново-Огарево, Московская область, , 16:16 — REGNUM России нужно прилагать особенно большие усилия для того, чтобы стимулировать использование отечественных разработок в сфере АПК внутри страны. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.

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«У нас задача не меньше, чем в других странах, а может быть и побольше, потому что некоторые вещи были упущены. Потому что, безусловно, надо предпринять меры, направленные на дополнительное стимулирование и использование наших разработок внутри страны», — заявил Путин.

«Совершенно очевидно — здесь нужно обеспечить хорошее информационное сопровождение, финансовое сопровождение, внести в нормативно-правовые акты некоторые изменения для того, чтобы это продление программы до 2030 года было эффективным», — указал он.