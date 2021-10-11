Москва, 11 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. До конца 2021 года планируется установка 37 новых автоматизированных метеорологических комплексов (АМК) и 49 АМК на труднодоступных станциях, а также модернизация 414 АМК. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе Росгидромета в ответ на запрос информационного агентства о перспективах метеорологии в России. Работы проводятся в рамках проекта МБРР «Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета-2».

Наталья Шарапова ИА REGNUM Метеоролог снимает показания с приборов

Перевод на автоматизированные станции пока не сопровождается повышением зарплаты метеорологам. «Фонд оплаты труда работников федерального бюджетного учреждения формируется исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке федеральному бюджетному учреждению из федерального бюджета, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности», — уточнили в Росгидромете.

Отметим, что в настоящее время уровень оплаты труда работников учреждений Росгидромета ниже среднего уровня заработной платы в соответствующих субъектах Российской Федерации: среднемесячная заработная плата сотрудников наблюдательных подразделений государственной наблюдательной сети по итогам 2020 года составила 38 547,8 рубля, и повышения не предвидится.