Варшава, 11 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В воскресенье 10 октября на границе Польши и Белоруссии было зафиксировано 538 попыток незаконного перехода. За пособничество нелегальным мигрантам задержаны граждан семи государств, в том числе и России. Об этом в соцсети Twitter сообщает польская пограничная служба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Отметив более полутысячи попыток незаконного проникновения нелегальных мигрантов из Белоруссии, польские пограничники отметили: «Задержано 8 нелегальных мигрантов из Ирака. Остальные попытки были предотвращены».

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Госпогранкомитет Белоруссии не комментирует ситуацию. Руководитель белорусского ведомства генерал Анатолий Лаппо ранее заверял, что граница Белоруссии с Евросоюзом якобы надёжно охраняется. Напомним, что эта граница является одновременно границей Союзного государства России и Белоруссии.

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