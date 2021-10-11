Минздрав советует нижегородцам перестать целоваться
Нижний Новгород, 11 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Жителям Нижегородской области настоятельно рекомендуется воздержаться от поцелуев, рукопожатий и других тактильных контактов. Об этом заявил пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Алексей Никонов в соцсетях.
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По его словам, причиной стал рост риска заражения коронавирусом из-за накрывшей Нижегородскую область четвёртой волны пандемии.
Также официальный представитель минздрава призвал нижегородцев и гостей области более ответственно подходить к вопросу соблюдения безопасной дистанции в магазинах, в общественном транспорте и других местах массового скопления людей.
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