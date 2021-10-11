Лондон, 11 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Вести работу про противостоянию «деятельности России» призвала британский министр иностранных дел Элизабет Трасс страны Прибалтики в опубликованном 11 октября заявлении.

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В документе сказано, что Трасс проведёт сегодня, 11 октября, встречу с эстонским, литовским и латвийским коллегами по ряду тем, в том числе по противодействию «враждебной деятельности» России.

Также будет обсуждаться миграционная проблема на белорусских границах. Лондон заявляет, что эта ситуацию организована белорусским президентом Александром Лукашенко для «давления» на прибалтов.

Британский дипломат пообещала прибалтийским странам поддержку, в том числе экономическую, чтобы им было легче «противостоять злонамеренным силам».