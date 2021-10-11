Москва, 11 октября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. На данный момент строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» (ЛСП) выполнено на 87%, заявили ИА REGNUM в пресс-службе Росгидромета в ответ на запрос информационного агентства о ходе строительства уникального судна.

Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» ЛСП «Северный полюс»

«Продолжаются достроечные работы, монтаж и электромонтаж основных судовых систем и механизмов, оборудование служебных помещений. В 2022 году запланировано проведение заводских ходовых испытаний, завершение строительства и передача ЛСП Росгидромету. Осенью 2022 года запланирован первый рейс «Северного Полюса», — уточнили в Росгидромете.

Программа научных исследований на ЛСП подготовлена ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» совместно с другими научно-исследовательскими организациями Росгидромета.

Как отмечается, основными целями Программы работ на ЛСП являются продолжение и развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга центральной части Арктического бассейна; проведение комплекса натурных исследований, необходимых для совершенствования методов гидрометеорологического обеспечения хозяйственной деятельности в арктическом регионе; исследование физических процессов, обусловливающих или обусловленных глобальным и региональным изменением климата.

«В ходе первого рейса, помимо большого комплекса научных исследований и мониторинговых работ, будут проведены испытания ЛСП при различных ледовых нагрузках и разных типах ледовых условий, отработаны технологии проведения экспедиционных работ, разворачивания и сворачивания ледового исследовательского лагеря, организации ротаций личного состава и снабжения ЛСП», — добавили в Росгидромете.