Баку, , 18:01 — REGNUM Военно-морские силы Азербайджана 11 октября приступили к военным учениям в Каспийском море. Об этом сообщает пресс-служба республики.

Каспийское море NASA

По данным ведомства, участники манёвров будут отрабатывать задачи по защите энергетической инфраструктуры в море. В первый день учений за ними наблюдал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и другие представители вооружённых сил республики.

Сообщается, что основная цель учений — совершенствование навыков командующего состава в принятии решений в боевой обстановке. Также на манёврах будут повышать знания и навыки личного состава. Учения продлятся до 13 октября.

Стоит отметить, что в последнее время отношения между Ираном и Азербайджаном напряжены. 15 сентября сотрудники полиции Азербайджана задержали двух иранских водителей грузовиков, заехавших с территории Армении на подконтрольную Баку дорогу. Иран в начале октября провёл масштабные учения возле азербайджанской границы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Баку ответили на обвинения в военном присутствии Израиля в Азербайджане