Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Пять перерабатывающих мусор заводов могут появиться на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ближайшем будущем. Об этом 11 октября сообщает «РБК».

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Как информировало ранее ИА REGNUM, в Петербурге учрежден региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — АО «Невский экологический оператор» (НЭО). В свои полномочия акционерное общество вступит с 1 января 2022 года, а до этого времени компании необходимо проработать вопросы сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания, утилизации и размещения городского мусора.

По данным «РБК», в настоящий момент компания рассматривает участки, ранее включенные в территориальные схемы по обращению с отходами Санкт-Петербурга и Ленобласти. Это пять площадок — на территориях поселков Левашово и Петро-Славянка, производственной зоны «Ломоносовская» в Петергофе, а также на Волхонском шоссе, где находится законсервированная свалка.

Как отметили эксперты рынка, два участка в Левашово, которые предложили в Смольном, скорее всего, не устроят компанию из-за их параметров. Там карьеры, для засыпки которых потребуются большие средства. Однако других вариантов на севере Петербурга пока нет.

«На сегодняшний день с определенностью можно говорить лишь о территории завода МПБО на Волхонском шоссе, который в настоящее время передан НЭО на правах аренды», — отмечает источник.

На его базе, несмотря на устаревшее оборудование и существующие проблемы, возможно создать производство, отвечающее современным экологическим требованиям.

Напомним, Смольный выделит до 131 млрд рублей на обеспечение работы регионального оператора в срок до 2031 года. Оператор должен будет заниматься обращением с ТКО соответствии с территориальной схемой, утвержденной городским комитетом по благоустройству.