Красногорск, 11 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Подмосковье за пять лет сократилось на 40%. Об этом 11 октября сообщил заместитель начальника полиции — начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Помимо общего числа ДТП в Подмосковье также на 57% снизилось количество погибших в транспортных авариях и на 41% — раненных.

«Благодаря слаженной работы нам удалось на протяжении последних пяти лет нам удалось сформировать устойчивую тенденцию по снижению аварийности», — сказал Кузнецов.