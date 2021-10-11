Кабо-Сан-Лукас, Мексика, 11 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Американский комик Адам Дивайн и актриса Хлои Бриджес поженились. Об этом 11 октября сообщает издание Е!

Скриншот с YouTube Адам Дивайн

По данным СМИ, мероприятие состоялось в Кабо-Сан-Лукас (Мексика). На торжество были приглашены только близкие друзья пары.

ИА REGNUM напоминает, что Адам Дивайн и Хлои Бриджес познакомились в 2015 году на съёмках фильма «Последние девушки». А в 2019 году они обручились.