Москва, 11 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В России в начале 2022 года может начаться плавное проседание цен на недвижимость. Об этом 11 октября сообщил эксперт по недвижимости, основатель агентства недвижимости Ярослав Кобаладзе.

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«Наблюдения показывают, что в отдельных регионах России цены на недвижимость незначительно спали. Так, в Нижнем Новгороде они снизились на 2,75%, а в Москве на 0,86%. В Омске, Челябинске, Перми и Уфе дешевеют новостройки, а в столице цены упали даже в некоторых жилых комплексах. Особенно выгодно можно купить недвижимость на больших объёмах, когда квартиры продаются на ранних стадиях строительства. Жилье на стадии котлована всегда дешевле, чем когда уже возведен монолитный каркас, и тем более, когда здание выходит на завершающие этапы строительства. Для рынка недвижимости нормально когда «виртуальное» жильё стоит дешевле готового. Так было всегда, вот только до сегодняшнего момента был некий перекос: цены росли быстрее, чем этажи. Сейчас же ситуация стабилизировалось и жилье можно выгодно приобрести на начале строительства. Снижаться цены на жилье будут и в районах с низкой популярностью, а также в районах с неудобной транспортной развязкой или инфраструктурой. Изменения цен будут следовать стандартному вектору, если не случится ничего экстраординарного. Согласно статистике, после замедления темпа ростов цен, должно начаться их плавное проседание», — сказал эксперт.

По словам Кобаладзе, такая картина ожидается уже в начале 2022 года.