Джакарта, , 16:02 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что правительство планирует разрешить зрителям посещать футбольные матчи, сообщает Kompas.

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Ранее президент Индонезии Джоко Видодо попросил оценить правила проведения футбольных матчей.

Футбольные матчи со зрителями разрешили проводить в ряде областей. В настоящее время проведение футбольных матчей лиги 1 и лиги 2 разрешено проводить в округах, где введены ограничения на уровнях 3 и 2.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 620 случаев заражения коронавирусом.

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