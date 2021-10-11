Городищенский район, Волгоградская область, 11 октября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Многочисленные нарушения природоохранного законодательства выявлены в Городищенском районе Волгоградской области. Арендаторы использовали несертифицированные удобрения, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе регионального УФСБ.

Gncr.com Азотные удобрения

В ходе межведомственной проверки специалисты обнаружили большое количество упаковок различных химикатов. Пачки с китайскими иероглифами не имели сертификатов соответствия и безопасности. Арендаторы также не выполняли рекультивацию земель, нарушали требования по охране недр и гидроминеральных ресурсов.

На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело. Материальный ущерб превысил 1,5 млн рублей.