Москва, 11 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. По итогам января — августа 2021 года экспорт пшеницы и меслина из России снизился до 19 млн 315,8 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращение составило 1,6%. Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Agrobk.ru Пшеница

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В денежном выражении показатель, напротив, вырос на 15% и составил $4 млрд 908,8 млн.

В августе экспорт российской пшеницы по сравнению с июлем в натуральном выражении вырос в 3,8 раза — до 5,2 млн тонн, в денежном выражении — в 3,9 раза и составил $1 млрд 317 млн.

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Добавим, что, по данным Минсельхоза РФ, Россия с начала 2021—2022 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2021 года) по 7 октября экспортировала 9,8 миллиона тонн пшеницы, что на 21,8% ниже показателя на аналогичную дату прошлого сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда заявила, что экспортные поставки зерна из России не будут сокращаться до тех пор, пока доходы российских производителей пшеницы покрывают их издержки.