Брюссель, , 16:15 — REGNUM Список персональных санкций, составленный в Евросоюзе из-за воссоединения Крыма с Россией, пополнился восемью фамилиями. Соответствующие нормативные акты опубликованы 11 октября в «Официальном журнале ЕС».

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Отмечено, что Совет Евросоюза счёл необходимым добавить восемь фамилий в список российских и украинских физических и юридических лиц, подпадающих под ограничения«за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Теперь чёрный список содержит 185 физических лиц и 48 организаций. Его пополнили в основном фамилии служащих судебных органов Крыма и Севастополя. В их числе — начальник управления ФСБ России по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ продлило на 2022 год действие продовольственного эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против России.

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