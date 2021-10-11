Москва, 11 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Тверской районный суд Москвы оштрафовал депутата Московской городской думы Екатерину Енгалычеву (КПРФ) на 200 000 рублей. Об этом 11 октября парламентарий сообщила у себя в телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Екатерина Енгалычева (Округ № 42)

Суд признал её виновной в организации митинга на территории столицы 20 сентября. Сама депутат вины не признает и называет прошедшее мероприятие «народным сходом», который провел депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ).

Енгалычева отмечает, что штраф ей присудили якобы на основании одного только поста в социальной сети Facebook. Парламентарий при этом утверждает, что на самом несанкционированном мероприятии она лично не присутствовала.

«Самое смешное, что за тот же самый пост с той же самой ссылкой (все символы один в один) на фейсбуке Тверской суд уже штрафовал меня на 250 000 рублей на прошлой неделе за якобы организацию митинга 25 сентября», — написала Енгалычева.