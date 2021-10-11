Киев, 11 октября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Меру пресечения виде залога в размере 30 млн гривен ($1,1 млн) без нахождения под стражей избрал для мэра Одессы Геннадия Труханова высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС). Заседание суда 11 октября транслировалось на портале в YouTube.

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«Применить меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен без содержания под стражей», — огласила судебное решение судья Оксана Олейник.

При этом Труханову необходимо будет сдать заграничный паспорт и оставаться на территории страны. В то же время специализированная антикоррупционная прокуратура Украины требовала ареста мэра Одессы на два месяца или внесения залога в размере 120 млн гривен ($4,5 млн).

Отметим, ранее украинское национальное антикоррупционное бюро предъявило обвинение 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы на 689 млн гривен ($25,5 млн) и легализации незаконно полученных доходов, в числе которых находился и Труханов.