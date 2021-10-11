Афины , 11 октября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас провел телефонный разговор со своей австралийской коллегой Марис Пейн 11 октября. Об этом сообщило министерство иностранных дел Греции в соцсети Twitter.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

Переговоры между двумя высокопоставленными должностными лицами были сосредоточены на их общей приверженности Международному морскому праву, защите окружающей среды и региональным событиям.

Отмечается, что оба министра подтвердили исторические связи двух стран на основе общих ценностей и греко-австралийской диаспоры как моста между Грецией и Австралией.