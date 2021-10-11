Ярославцам приходят две квитанции за капитальный ремонт дома
Ярославль, 11 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Ярославле жители дома №23 на улице Автозаводской получают «двойные квитанции» за капремонт. Об этом сообщает ЯрНьюс.
В 2020 году жильцы решили собирать на капитальный ремонт посредством перечисления взносов на специальный счёт, который принадлежит управляющей компании ООО «УК «Дом Сервис». Именно эта фирма направляет жителям дома квитанции с декабря 2020 года. Но такие же квитанции им выставил и региональный фонд, а по итогу собственники квартир получают сразу две квитанции.
Полгода они пытаются решить проблему, однако не выходит. Сейчас жильцы решили обратиться в прокуратуру и суд. Претензия состоит в том, что региональный департамент государственного жилищного надзора направил в мэрию информацию о домах, которые не выбрали способ формирования фонда капремонта. Среди них указан и дом №23 на улице Автозаводской. В управляющей компании говорят, что департамент проинформировали ещё в декабре 2020 года, но документы потеряли. В апреле 2021 года их направили ещё раз.
Пока что решения нет. Если проблему не смогут решить мирным способом, то жители обратятся в суд.