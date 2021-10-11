Ярославль, 11 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Ярославле жители дома №23 на улице Автозаводской получают «двойные квитанции» за капремонт. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Башдомком.рф Взносы на капитальный ремонт

В 2020 году жильцы решили собирать на капитальный ремонт посредством перечисления взносов на специальный счёт, который принадлежит управляющей компании ООО «УК «Дом Сервис». Именно эта фирма направляет жителям дома квитанции с декабря 2020 года. Но такие же квитанции им выставил и региональный фонд, а по итогу собственники квартир получают сразу две квитанции.

Полгода они пытаются решить проблему, однако не выходит. Сейчас жильцы решили обратиться в прокуратуру и суд. Претензия состоит в том, что региональный департамент государственного жилищного надзора направил в мэрию информацию о домах, которые не выбрали способ формирования фонда капремонта. Среди них указан и дом №23 на улице Автозаводской. В управляющей компании говорят, что департамент проинформировали ещё в декабре 2020 года, но документы потеряли. В апреле 2021 года их направили ещё раз.

«Однако региональные чиновники до настоящего времени не проинформировали мэрию об исключении нашего дома из числа домов, собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта. В июле 2021 года собственниками подано обращение в прокуратуру города Ярославля. Наше обращение перенаправлено прокуратурой в департамент госжилнадзора, который работает в связке с Региональным фондом содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области и заинтересован, чтобы новые дома собирали деньги на капитальный ремонт в «общий котел». В нашем доме порядка 10,0 тыс. кв.м., сборы на капитальный ремонт идут большие. Учитывая то, что наш дом достаточно новый, капитального ремонта нам не видать еще много-много лет. А у нас в доме уже есть работы, относящиеся к работам капитального характера, которые необходимо выполнять. Принимая решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете при управляющей компании, собственники надеялись на проведение в 2022 году капитального ремонта в нашем доме по решению общего собрания собственников», — рассказали жильцы.

Пока что решения нет. Если проблему не смогут решить мирным способом, то жители обратятся в суд.