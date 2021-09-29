Вашингтон, 11 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Актёр Тимоти Шаламе поделился с подписчиками первой фотографией в образе Вилли Вонки, героя романа Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Артист опубликовал снимок в личном Instagram-аккаунте 11 октября.

Скриншот с YouTube Тимоти Шаламе

https://www.instagram.com/p/CU3Cg6XIzAy/

«Ожидание ужасное. Надеюсь, оно продлится…» — не закончил фразу Шаламе. Премьера фильма «Вилли Вонка» назначена на 2023 год — точная дата пока неизвестна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, производством картины «Вилли Вонка» занимается кинокомпания Warner Bros. Кинолента является музыкальным приквелом к фильму «Чарли и шоколадная фабрика», в котором роль Вилли Вонки исполнил актёр Джонни Депп.