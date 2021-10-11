Ереван, 11 октября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Первоиерарх Армянской апостольской церкви Гарегин Второй 11 октября отправится в Москву. Об этом сообщает пресс-служба армянского патриарха.

Гарегин II

Сообщается, что глава армянской церкви встретится с патриархом Русской православной церкви (РПЦ) Кириллом. Потом они примут участие в трёхсторонней встрече с председателем Управления мусульман Кавказа шейхом-уль-ислам Аллахшукюром Пашазаде.

По данным пресс-службы, инициатором встречи является российская сторона. Пашазаде также предварительно проведёт встречу с главой РПЦ.

Стоит отметить, что в 2008 году Пашазаде негативно выразился в отношении всего армянского народа. За это имам соборной Джума-мечети в Баку Гаджи Ильгар Ибрагимоглу обвинил его в ксенофобии.