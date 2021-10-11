Прага, 11 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В сети появился официальный снимок нового седана Skoda Slavia. Фотографию с автомобилем распространила пресс-служба автопроизводителя.

Skoda Skoda Slavia

Новый седан Skoda Slavia будет представлен до конца текущего года. Автомобиль предназначен для индийского авторынка. Также модель может появится на других рынках.

Представленная на снимке модель покрыта специальной камуфляжной пленкой, которая была создана в рамках программы Camouflage with Skoda, в которой принимали участие 200 дизайнеров из Индии. В итоге победил проект Шрейаса Карамбелкара.

В основу седана ляжет модульная платформа MQB A0.

В качестве силовых агрегатов у автомобиля будут однолитровые трехцилиндровые наддувные бензиновые моторы производительностью 95 и 110 л. с. Крутящий момент на колёса будет передаваться через шестискоростную механическую коробку передач либо через семипозиционный «робот» с двумя сцеплениями.

Ранее представитель Skoda Томас Котер сообщил, что из-за дефицита микросхем компания может значительно сократить производство машин на заводах в Чехии до конца 2021 года.

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