Афины , 11 октября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Греция, как и другие страны Европы, сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, который ложится все большим бременем на домашние хозяйства. Об этом заявил представитель греческого правительства Янис Эконому во время брифинга для прессы 11 октября.

(сс)Mariagiannakopoulou1994 Янис Эконому

«Правительство не просто следит за развитием событий, но и предпринимает действия по поддержке общества. Мы понимаем, что граждане хотят чувствовать себя в безопасности и максимально защищены от риска обнаружить, что их ежемесячный бюджет, деньги, которые, по их расчетам, им понадобятся на отопление и транспорт, недостаточны для их нужд», — сказал Эконому.

Он отметил, что, следуя решению премьер-министра, власти усиливают и расширяют уже объявленные меры по поддержке домашних хозяйств (сейчас эти меры оцениваются в 500 миллионов евро). Скидка на электроэнергию увеличивается вдвое, при этом для наиболее уязвимых домохозяйств предусмотрены специальные социальные льготы. Размер государственной субсидии на оплату счетов за электроэнергию с 1 октября для среднестатистического домохозяйства будет установлен в размере 18 евро в месяц против девяти евро в месяц, которые были первоначально объявлены, заявил Эконому.

В то же время Государственная энергетическая корпорация продолжит корректировку своей политики скидок на потребление в пределах 300−600 кВт*ч в месяц, что еще больше снизит расходы для среднего домохозяйства.

Эконому подчеркнул, что число домохозяйств, которые получат помощь, приблизится к 1,5 миллионам.