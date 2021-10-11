Тбилиси, 11 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Известный грузинский дизайнер Демна Гвасалия присоединился к требованиям освободить из заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, 11 октября сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Скриншот с facebook.com/TvMtavari Демна Гвасалия

Гвасалия, являющийся креативным директором парижского дома моды Balenciaga, собственноручно написал лозунг «Free Misha!» и разместил его в «Фейсбуке» на странице телеканала «Мтавари архи». В настоящее время в грузинских социальных сетях созданы две петиции с требованиями дать свободу Саакашвили. Помимо рядовых граждан, их также подписали грузинские музыканты, писатели, актёры и священники.

Напомним, что 1 октября нелегально вернувшийся в Грузию Михаил Саакашвили был арестован властями в Тбилиси.