Таллин, , 15:44 — REGNUM Присягу в парламенте Эстонии принес новый президент страны Алар Карис, который после этого официально вступил в свою должность. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба эстонского парламента.

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«Вступая в должность президента Эстонии я, Алар Карис, клятвенно заверяю, что буду отстаивать конституцию и законы Эстонской Республики, по справедливости использовать данную мне власть, верой и правдой исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности во имя блага народа Эстонии», — сказал в ходе церемонии новый эстонский лидер.

После этого он принял из рук экс-президента прибалтийской республики Керсти Кальюлайд символ государственной власти — президентскую цепь.

Отметим, Алар Карис, до этого занимавший пост директора национального музея страны, был единственным кандидатом на пост президента Эстонии и был избран 31 августа во втором туре голосования в парламенте страны.