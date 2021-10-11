Красногорск, 11 октября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Число новых выявленных за сутки случаев коронавируса в Подмосковье начало приближаться к пиковым показателям. Об этом 11 октября заявила зампред правительства региона — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам чиновницы, максимальный суточный прирост был зарегистрирован на территории Подмосковья в июне 2021 года. Сейчас показатели уже приближаются к тем пиковым значениям.

«Мы выявляем 2,1 тысячи новых заболеваний в день. Самый пик у нас был в июне, 27 июня у нас было 2,7 тысячи человек. Мы приближаемся к пику июньскому», — сказала Стригункова.