Белград, 11 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Совместные российско-сербские летно-тактические учения «БАРС-2021» начались в Сербии 11 октября. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте.

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

«В ходе учений летный состав двух стран отработает боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, выполнение атак низкоскоростных целей на истребителях МиГ-29, десантирование и эвакуацию терпящих бедствие, сложный пилотаж, боевое применение и другие задачи по предназначению на вертолетах Ми-8 и Ми-35», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Для наиболее эффективного взаимодействия в составе экипажей российские летчики предварительно изучили авиационную терминологию и фразеологию ведения радиообмена на сербском языке, подчеркивает пресс-служба министерства обороны.

Напомним, что учение «БАРС-2021» продлится до 16 октября. Практические полеты совместных экипажей двух стран пройдут с 12 по 14 октября. На данном этапе летчики приступили к изучению района предстоящих действий.