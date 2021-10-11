Оренбург, 11 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Оренбургская область вошла в число восьми регионов, которые получат дополнительные деньги на поддержкуфермерских хозяйств в 2021 году. Оренбуржью из федерального бюджета выделят 13,5 млн рублей.

Kaluga-poisk.ru Деньги

Денежные средства пойдут на выплату грантов по проекту «Агростартап». Этот вид поддержки предназначен для тех, кто планирует или начинает бизнес в агросекторе. В апреле 2021 года на территории Оренбуржья прошел конкурс, его победителям признаны 23 агрария, а всего прошли отбор 149 участников, сообщает пресс-служба областного правительства.

Изначально в бюджете региона на гранты предусматривалось 106,2 млн рублей. Теперь общая сумма грантовой поддержки составит более 119 млн рублей.

Стоит отметить, на поддержку агропромышленного комплекса Оренбуржья в 2021 году выделено больше 3 млрд рублей. В регионе введен новый порядок субсидирования сельхозпроизводителей. Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур будут предоставлять по ставке на 1 тонну реализованного зерна. Объем выплат составит почти 363 млн рублей.