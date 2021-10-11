Берлин, 11 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Mercedes-AMG прекратит сборку GT Coupe и Roadster до конца 2021 года. Об этом сообщается на сайте Motor.es.

Mercedes-AMG Mercedes-AMG GT Black Series

Завершающей для Mercedes-AMG GT Coupe и Roadster станет серия 730-сильная Black Series.

Таким образом, модель Mercedes-AMG GT держалась на авторынке почти семь лет — её дебют состоялся в 2014 году на Парижской автовыставке, а в продажу она поступила в марте 2015 года.

По данным журналистов издания, заказы на модели больше не принимаются. Mercedes-AMG GT Coupe и Roadster получат только те клиенты, которые сделали заказ на модели до начала октября нынешнего года.

На рынке пока ещё остаётся четырехдверное купе AMG GT Saloon. Этот автомобиль с последним обновлением стал самым быстрым серийным седаном в мире со встроенной подключаемой гибридной системой.

Ранее компания Mercedes-AMG в южной Европе провела испытания седана C45 2022 модельного года. В качестве силового агрегата у автомобиля установлен двухлитровый четырехцилиндровый турбомотор.

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