Архангельск, 11 октября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Архангельской области выросли темпы ковид-вакцинации. Рост числа желающих спровоцировал нехватку талонов на прививку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Кабинет вакцинации

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Тема иммунизации населения от коронавирусной инфекции стала сегодня, 11 октября, предметом обсуждения на оперативном совещании в правительстве региона. По данным минздрава, 337 908 жителей области прошли первый этап вакцинации, полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получили 319 564 человека.

«Прошу в течение пяти дней обеспечить безлимитное количество талонов на вакцинацию в больницах и поликлиниках, а также достаточный запас вакцины на мобильных пунктах. Если необходимо — увеличить число специалистов, задействованных на этой работе, — подчеркнул глава региона. — Каждый желающий должен иметь возможность беспрепятственно сделать прививку там, где ему это удобно», — заявил на совещании глава региона Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за последние сутки коронавирус выявили у 325 человек.