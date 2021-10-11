Екатеринбург, 11 октября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Новым первым замгубернатора Свердловской области назначен Алексей Шмыков. Такой указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Александр Комаров ИА REGNUM Екатеринбург. Вид на резиденцию губернатора Свердловской области

Основанием для этого сало одобрение кандидатуры Шмыкова на данный пост. Первым его рабочим днём явилось 9 октября.

Новый руководитель ранее возглавлял город Каменск-Уральский. Как сообщало ИА REGNUM, прежний первый замгубернатора Александр Высокинский стал членом Совета Федерации.