Красногорск, 11 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Среди вакцинированных от коронавируса в Подмосковье только у 1% проявляются симптомы COVID-19. Об этом 11 октября заявила зампред правительства региона — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам министра, за семь дней выявляемость новых случаев коронавируса в Подмосковье выросла примерно на 20%. Однако доля вакцинированных среди пациентов с COVID-19 минимальна.

«Среди всех вакцинированных 3,6 миллиона человек заболевает 1%», — сказала Стригункова.