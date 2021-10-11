Москва, 11 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Экспорт российской нефти в стоимостном выражении в январе — августе 2021 года в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился до $67,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

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Уточняется, что рост составил 36,5%. При этом физический объём экспорта российской нефти за этот же период 2021 года сократился чуть более чем на 6,8% и составил 150,6 млн тонн. Это связано с ограничениями от сделки ОПЕК+.

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Экспорт в августе по сравнению с июлем вырос на 2,2% — до $9,8 млрд, а в натуральном выражении экспорт нефти увеличился на 3,7% и составил до 19,6 млн т.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в январе — июле 2021 года увеличила экспорт нефти в стоимостном выражении на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до $57,1 млрд.