Уфа, , 15:39 — REGNUM Старт поезду Московского метрополитена «Алга, Башкортостан!», посвящённому 450-летию образования Уфы, в режиме видеосвязи дал глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В метро Iona

Сообщается, что состав сформирован из десяти вагонов и оформлен в национальной стилистике Башкирии. Он будет перевозить пассажиров по Сокольнической линии Московского метро, которую в 1930-е годы также возводили и жители республики.

«Самый большой отряд добровольцев — около пяти тысяч человек — прибыл из села Николо-Берёзовка Краснокамского района. А всего на строительстве первой очереди метрополитена каждый 15-й работник приехал из Башкирии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что этот состав является данью уважения тысячам жителей республики, которые возводили ветки Московского метро.

«Мы постарались наполнить поезд информацией о природе, истории, экономике и культуре Башкортостана, чтобы москвичи могли больше узнать о нашем регионе и захотели посетить его», — приводит пресс-служба слова Хабирова.