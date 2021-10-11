Вашингтон, 11 октября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. В Facebook и Instagram планируют ввести новые элементы управления для тинейджеров. Об этом 11 октября пишет издание Billboard.

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Нововведения позволят родителям контролировать действия своих детей в интернете. Как отмечает СМИ, специалисты скептически относятся к эффективности этих функций, а также утверждают, что в плане по их внедрению не хватает деталей.

Ранее компанию Facebook обвинили в сокрытии информации о «токсичном воздействии» Instagram на детей. Издание The Wall Street Journal обнародовало документы, в которых содержится информация о том, что соцсеть вызывает депрессию и мысли о суициде у подростков.