Ново-Огарево, Московская область, 11 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В российской доктрине продовольственной безопасности необходимо зафиксировать уровень самообеспечения семенами в ближайшие годы. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Сельское хозяйство. Уганда

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«В ходе реализации научно-технической программы развития сельского хозяйства уже выведены новые сорта наиболее важных сельскохозяйственных культур, предложены комплексные технологические решения и создан серьёзный задел, чтобы в горизонте десятилетия не менее чем на 75% обеспечить аграриев семенами отечественной селекции», — заявил Путин.

«Нужно максимально конкретизировать эту задачу. А именно, зафиксировать в доктрине продовольственной безопасности, на какой уровень самообеспечения семенами мы должны выйти через 5−7 или 10 лет. Причём сделать это по конкретным сельхозкультурам — прежде всего, стратегическим, ключевым, которые составляют основу нашего продовольственного рынка», — указал он.