Лондон, , 15:47 — REGNUM Полиция Лондона не будет начинать расследование против сына королевы Елизаветы II принца Эндрю, которого американка Вирджиния Джуфре обвинила в сексуальном насилии. Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает 11 октября газета The Times.

Принц Эндрю World Economic Forum

В Скотленд-Ярде сообщили, что в процедурном порядке изучили документ, который стал итогом судебного разбирательства в США. Его опубликовали в августе этого года.

«Эта работа сейчас закончена и каких-либо дальнейших действий предприниматься не будет», — заявили в полиции Лондона.

Документ, о котором идёт речь, касается иска Джуфре против принца Эндрю. Женщина заявила, что по принуждению вступала в сексуальную связь с принцем в 2001 году, когда ей было 17 лет. С принцем, как утверждает женщина, её свёл американский финансист Джеффри Эпштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, Джуфре требует компенсации за полученный физический и моральный ущерб. Принц Эндрю отвергает какую-либо связь с этой женщиной. Эпштейна задержали в 2019 году и предъявили обвинения в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию, он покончил с собой в тюремной камере.

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