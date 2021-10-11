Вашингтон, 11 октября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Американский аукционный дом Mecum выставит на торги суперкар Buick Wagonmaster, который оснащен восьмицилиндровыми моторами. Об этом сообщается на сайте компании.

Mecum Buick Wagonmaster

Автомобиль был модернизирован в 1981 году создателем хот-родов Томми Иво (TV Tommy). Модель была подготовлена для дрэг-рейсинга.

Впервые Иво занялся модернизацией подобного автомобиля в 1961 году. Однако модель была не допущена к официальным соревнованиям.

Тогда спустя 20 лет Иво создал модель Wagonmaster. Но и у этой модели поучаствовать в гонках не получилось. Только в 1982 году он принимал участие в памятных тематических фестивалях.

Buick Wagonmaster оснащен четырьмя двигателями V8 Buick Nailhead объёмом 401 кубический дюйм (6,6 литра). Мощность двигателей не сообщается. Однако производительность подобных моторов составляет 325 л. с.

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