Москва, 11 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В России 74% интернет-пользователей сообщили, что имеют опыт онлайн-покупок, чаще всего они приобретают одежду и обувь (42%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

На втором месте идет мелкая бытовая техника (31%), авиа‑ и ж/д билеты (29%), электроника (27%) и товары для дома (25%). Ничего не покупают в интернете 26% опрошенных пользователей.

По данным ВЦИОМ, интернетом пользуются 84% граждан РФ, 74% из них делают это ежедневно, ещё 35% проводят в нем более четырех часов в день, 7% пользуются им несколько раз в неделю, 1% — несколько раз в месяц, 2% — эпизодически.

Опрос был проведен 1 октября, в нем приняли участие 1,6 тыс. жителей РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, большинство жителей России (29%) тратят на общение в социальных сетях или мессенджерах более трех часов в день, 72% — среди людей 18−24 лет.

От двух до трех часов в день проводят в социальных сетях 16% опрошенных, один-два часа в день — 25%, полчаса — 19%, менее получаса — 9% участников опроса.

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