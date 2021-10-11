Афины , , 15:40 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис обрисовал «очевидные выгоды» от «более постоянного и более сильного присутствия американских войск в Греции». Об этом он заявил в интервью ранее радиостанции «Параполитика» 11 октября.

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Варвициотис охарактеризовал углубление присутствия США в важнейших районах Греции, таких как порт Александруполис, как «нечто, что посылает очень сильный сигнал относительно защиты греко-турецких границ».

Он также добавил, что «мы движемся к продлению соглашения о партнерстве с США еще на пять лет, а не на ежегодной основе, как это было до сих пор».

Говоря об отношениях с Турцией, замминистра выразил мнение, что в Анкаре недовольны соглашением о партнерстве между Грецией и Францией и решительными шагами Греции в плане вооружений.

«Мы сделаем все возможное, чтобы избежать напряженности, но мы не отступим в отношении наших суверенных прав», — пообещал Варвициотис.

Ожидается, что министр иностранных дел Греции Никос Дендиас посетит Вашингтон на следующей неделе, чтобы подписать Второй протокол о внесении поправок в Соглашение о взаимном сотрудничестве в области обороны.