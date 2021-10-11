Ново-Огарево, Московская область, , 15:31 — REGNUM России нужно активнее продвигать на глобальные рынки собственные аграрные технологии. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.

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«У наших производителей есть все возможности, чтобы насытить внутренний рынок и занять при этом ведущие позиции в мире. Собственно говоря, это и происходит уже сегодня по целому ряду направлений. При этом речь идёт не только об экспорте самого продовольствия — нужно активнее продвигать на глобальные рынки и наши современные аграрные технологии», — заявил Путин.

Он отметил, что в ходе реализации научно-технической программы развития сельского хозяйства уже выведены новые сорта наиболее важных сельскохозяйственных культур, предложены комплексные технологические решения и создан серьёзный задел, чтобы «в горизонте десятилетия не менее чем на 75% обеспечить аграриев семенами отечественной селекции».